Придумать вопросы на викторину

Русский язык
Придумать вопросы на викторину
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какие есть падежи? Приведите примеры глаголов? Приведите примеры имя числительного
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Дыня 6 кг 450 г арбуз 8 кг 970 г чему равна масса одной дыни или одного арбуза ?
Ответить
Английский язык
Помогите перевести Let me repeat that we cannot expect any real improvement in education, and improvement that shall be felt throughout an exten...
Ответить
Английский язык
Как на английском будет предложение На диване лежат носки и тетрадки.На столе леж??т яблоко,бутерброд и чай
Ответить
Другие предметы
У меня 9 конфет. Каждая из них по 10 грамм, но одна из них весит 9 грамм. как ее найти з?? 2 взвешивания?
Ответить
Математика
Дополни задачи и реши их. Кате 10 лет. На сколько лет Катя старше своего братишка?
Ответить