Дополни задачи и реши их. Кате 10 лет. На сколько лет Катя старше своего братишка?
Математика
Дополни задачи и реши их. Кате 10 лет. На сколько лет Катя старше своего братишка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кати 10 лет, на сколько лет она старше своего брата, если брату 7 лет? 1) 10-7=3
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