Можно ли внешнюю политику России в 20-е — 50-е годы XIX веке считать отражением внутренней?
История
Можно ли внешнюю политику России в 20-е — 50-е годы XIX веке считать отражением внутренней?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешнюю политику этих годов можно считать отражением внутренней
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