Можно ли внешнюю политику России в 20-е — 50-е годы XIX веке считать отражением внутренней?

История
Можно ли внешнюю политику России в 20-е — 50-е годы XIX веке считать отражением внутренней?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внешнюю политику этих годов можно считать отражением внутренней
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Что такое матемализация? Срочно нужно!
Ответить
Математика
За три недели продали 324 коробки конфет. за первую неделю продали 5/18 этого количес??ва, за вторую неделю 15/26 ОСТАТКА. Сколько коробок конфет п...
Ответить
Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания=8см , а боковое ребро нак??онено к плоскости основания под углом 45 градусов. Найдите объем...
Ответить
Математика
Условие или таблица в задаче 193 (пешеход и велосипедист)
Ответить
Информатика
Переведите число 34 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. В ответе укажите двоичное число.
Ответить