В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания=8см , а боковое ребро нак??онено к плоскости основания под углом 45 градусов. Найдите объем пирамиды

Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания=8см , а боковое ребро нак??онено к плоскости основания под углом 45 градусов. Найдите объем пирамиды
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=Sосн.*h. Находишь площадь основания и высоту.и всё подставляешь в формулу
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