В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания=8см , а боковое ребро нак??онено к плоскости основания под углом 45 градусов. Найдите объем пирамиды

Геометрия

В правильной четырехугольной пирамиде сторона основания=8см , а боковое ребро нак??онено к плоскости основания под углом 45 градусов. Найдите объем пирамиды

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