За три недели продали 324 коробки конфет. За первую неделю продали 5/18 этого количес??ва, за вторую 15/26 остатка. Сколько коробок конфет продали за третью неделю? Помогите пожалуйста((9
Математика
За три недели продали 324 коробки конфет. За первую неделю продали 5/18 этого количес??ва, за вторую 15/26 остатка. Сколько коробок конфет продали за третью неделю? Помогите пожалуйста((9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За три недели продали 324 коробки конфет. За первую неделю продали 5/18 от этого количества, т.е. 324*5/18=90 коробок. За вторую неделю продали 15/26 остатка, а осталось после первой недели 324-90=234 коробки, т.е. продали 234*15/26=135 коробок. За третью неделю продали 324-90-135=99 коробок. Ответ: з а третью неделю продали 99 коробок конфет.
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