Что такое матемализация? Срочно нужно!
Обществознание
Что такое матемализация? Срочно нужно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
матемализация - применение математических методов и понятий в технических, естественных и социально-экономических науках
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