На торжественной линейке первоклассники выстроились в два ряда по 25 чел., а выпускники- в четыре ряда по 12 чел. Сколько всего учащихся было на линейке? На сколько больше было первоклассников, чем выпускников?

Геометрия

На торжественной линейке первоклассники выстроились в два ряда по 25 чел., а выпускники- в четыре ряда по 12 чел. Сколько всего учащихся было на линейке? На сколько больше было первоклассников, чем выпускников?

Автор: Гость