На торжественной линейке первоклассники выстроились в два ряда по 25 чел., а выпускники- в четыре ряда по 12 чел. Сколько всего учащихся было на линейке? На сколько больше было первоклассников, чем выпускников?

Геометрия
На торжественной линейке первоклассники выстроились в два ряда по 25 чел., а выпускники- в четыре ряда по 12 чел. Сколько всего учащихся было на линейке? На сколько больше было первоклассников, чем выпускников?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2*25=50 первоклассников 2) 12*4= 48 выпускников 3) 50+48=98 всего учеников 4)50-48=2 на столько первоклассников было больше чем выпускников.
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