Как на английском будет предложение На диване лежат носки и тетрадки.На столе леж??т яблоко,бутерброд и чай
Английский язык
Как на английском будет предложение На диване лежат носки и тетрадки.На столе леж??т яблоко,бутерброд и чай
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
There are socks and notebooks on the sofa. There is an apple, a sandwich and a cup of tea on the table.
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