Как на английском будет предложение На диване лежат носки и тетрадки.На столе леж??т яблоко,бутерброд и чай

Английский язык

Как на английском будет предложение На диване лежат носки и тетрадки.На столе леж??т яблоко,бутерброд и чай

Автор: Гость