У меня 9 конфет. Каждая из них по 10 грамм, но одна из них весит 9 грамм. как ее найти з?? 2 взвешивания?

Другие предметы

У меня 9 конфет. Каждая из них по 10 грамм, но одна из них весит 9 грамм. как ее найти з?? 2 взвешивания?

Автор: Гость