У меня 9 конфет. Каждая из них по 10 грамм, но одна из них весит 9 грамм. как ее найти з?? 2 взвешивания?
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У меня 9 конфет. Каждая из них по 10 грамм, но одна из них весит 9 грамм. как ее найти з?? 2 взвешивания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Эм... Сначала взвесить все конфеты. Потом... Эм... Ну блин... Крч... Это... Попробуй посмотреть на упаковке xD
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