Поєднай наведені слова з часткою "таки" різними способами так, щоб утворилися слова, з якими ця частка писалася би окремо та через дефіс: Вирішив, все, принесли, ж, сьогодні.

Українська мова
Поєднай наведені слова з часткою "таки" різними способами так, щоб утворилися слова, з якими ця частка писалася би окремо та через дефіс: Вирішив, все, принесли, ж, сьогодні.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каким клиссе ти а ти я ге не пиниматт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Какую архитектуру называют шиной . опишите назначение шины
Ответить
Русский язык
Синоним к слове (оживленный)
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ!!! РЕШИТЬ УРАВНЕНИЕ!!! 7*х-58=397 СРОЧНО!!!
Ответить
Обществознание
Эмоциональная-чувства. Рациольная-ум Надо написать про эмоциональные покупки и рациональные покупки. Нужна объяснить, как ты выбираешь покупк...
Ответить
Русский язык
И летом и весной и осенью и зимой ставить ли запитые
Ответить