Поєднай наведені слова з часткою "таки" різними способами так, щоб утворилися слова, з якими ця частка писалася би окремо та через дефіс: Вирішив, все, принесли, ж, сьогодні.
Українська мова
Поєднай наведені слова з часткою "таки" різними способами так, щоб утворилися слова, з якими ця частка писалася би окремо та через дефіс: Вирішив, все, принесли, ж, сьогодні.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В каким клиссе ти а ти я ге не пиниматт
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Обществознание
Эмоциональная-чувства. Рациольная-ум Надо написать про эмоциональные покупки и рациональные покупки. Нужна объяснить, как ты выбираешь покупк...