Поєднай наведені слова з часткою "таки" різними способами так, щоб утворилися слова, з якими ця частка писалася би окремо та через дефіс: Вирішив, все, принесли, ж, сьогодні.

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Поєднай наведені слова з часткою "таки" різними способами так, щоб утворилися слова, з якими ця частка писалася би окремо та через дефіс: Вирішив, все, принесли, ж, сьогодні.

Автор: Гость