Поиогите позя не как не могу понять(
Математика
Поиогите позя не как не могу понять(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что не можеш понять? тут всё одним сообщением надо писать!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Ученик решал примеры на все действия с дробями. Примеры на сложение составляли 3/16 от всех примеров,на вычитание-3/20 от всех примеров,а на умно...
Английский язык
Математика
Математика
А) (минус одна целая одна девятая)*(одна целая три пятых - одна четвертая) + 2,5 б) мин??с три целые три пятнадцатых * одна целая семь восьмых ...