Поиогите позя не как не могу понять(

Математика
Поиогите позя не как не могу понять(
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Гость:
Что не можеш понять? тут всё одним сообщением надо писать!
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