Фабрика предполагала выпустить партию изделий за 36 дней. Однако она выпускала ежедневно на 4 изделия больше и выпустила всю партию на 6 дней раньше намеченного срока. Сколько изделий в день предполагалось выпускать изначально

Алгебра
Фабрика предполагала выпустить партию изделий за 36 дней. Однако она выпускала ежедневно на 4 изделия больше и выпустила всю партию на 6 дней раньше намеченного срока. Сколько изделий в день предполагалось выпускать изначально
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х изделий предполагалось выпускать изначально, тогда36х=30(х+4)36х=30х+12036х-30х=1206х=120х=120/6х=20

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