А) (минус одна целая одна девятая)*(одна целая три пятых - одна четвертая) + 2,5 б) мин??с три целые три пятнадцатых * одна целая семь восьмых в) (три целые одна шестая - две целые семь пятнадцатых) : (минус одна целая две пя...

Математика

А) (минус одна целая одна девятая)*(одна целая три пятых - одна четвертая) + 2,5 б) мин??с три целые три пятнадцатых * одна целая семь восьмых в) (три целые одна шестая - две целые семь пятнадцатых) : (минус одна целая две пятых)

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