Покажите, как разрезать эту фигуру на 3 равных части.(Части называются равными, если их можно наложит друг на друга так, чтобы они совпали)

Математика

Покажите, как разрезать эту фигуру на 3 равных части.(Части называются равными, если их можно наложит друг на друга так, чтобы они совпали)

Автор: Гость