Покажите, как разрезать эту фигуру на 3 равных части.(Части называются равными, если их можно наложит друг на друга так, чтобы они совпали)

Математика
Покажите, как разрезать эту фигуру на 3 равных части.(Части называются равными, если их можно наложит друг на друга так, чтобы они совпали)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По 6 квадратов 3 раза на рисунке надо показывать))
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