Полезность интернета текст 5 предложений
Технология
Полезность интернета текст 5 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для одних Интернет – это место развлечения, для других - среда общения, для третьих - место работы и так для каждого своё. В общем, здесь каждый человек может найти для себя что-то увлекательное, полезное и интересное, ведь просторы и возможности мировой паутины безграничны.Всё население планеты, пользующееся Интернетом, можно поделить на группы людей по возрастным категориям. Среди них особое место занимает молодёжь.Конечно же Интернет очень полезен, но и вместе с тем вреден. Но несмотря ни на что он все таки есть и будет существовать далее, что бы ни случилось.
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