Синонимы морковка как понять
Русский язык
Синонимы морковка как понять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Синонимы это слова близкие по значению .Значит:морковка -морковь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить . 5 5 5 5=125 ( как расставить знаки и скобки , чтобы из четырех пятерок ??олучилось сто двадцать пять ) ?) заранее благодарю )
Другие предметы
Английский язык
Математика
Углы KNM и PNM имеют общую сторону MN.Чему может быть равен угол KNP,если KNM=137 градусов,а PNM=21 градус?