Слово образовательное гнездо от слова дом

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Слово образовательное гнездо от слова дом
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дом-домишко-домик-домовой-домашний-домашний-бездомный-домище
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