Решите пример: -82,6-34,24+6,59+0,826х100-659:100+17,12

Математика
Решите пример: -82,6-34,24+6,59+0,826х100-659:100+17,12
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-82,6-34,24+6,59+0,826х100-659:100+17,12=-17,2 1)0,826*100=82,6 2)659/100= 6,59 3)-82,6-34,24= -116,84 4) -116,84+6,59=- 110,25 5) - 110,25+82,6= -27,65 6)-27,65-6,59=-34,24 7)-34,24+17,12=-17,2
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