Напишите мини-сказку, употребляя слова с мягким знаком после шипящих.

Гость: Гость:

В самой чаще лесной жила мышь, и стало ей грустно. Решила мышь сходить в гости к другу - зайцу, но перед тем, как идти, решила испечь пирог. Когда пирог был готов, решила мышь его попробовать и откусила чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть и не заметила, как съела пирог. А вскоре наступила ночь, и мышь так и не сходила в гости к зайцу. Она решила испечь на следующий день еще пирог, точь-в- точь, как сегодняшний, и пойти в гости.