Напишите мини-сказку, употребляя слова с мягким знаком после шипящих.
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Напишите мини-сказку, употребляя слова с мягким знаком после шипящих.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В самой чаще лесной жила мышь, и стало ей грустно. Решила мышь сходить в гости к другу - зайцу, но перед тем, как идти, решила испечь пирог. Когда пирог был готов, решила мышь его попробовать и откусила чуть-чуть, а потом еще чуть-чуть и не заметила, как съела пирог. А вскоре наступила ночь, и мышь так и не сходила в гости к зайцу. Она решила испечь на следующий день еще пирог, точь-в- точь, как сегодняшний, и пойти в гости.
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