Мини сочинение мои впечатления о путешествие по древнему Египту.

История
Мини сочинение мои впечатления о путешествие по древнему Египту.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В древнем египте я познакомилась с иероглифами пирамидами и т.д.Мне очень понравилось смотреть на пустыню и наблюдать за экскурсией
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