Помогите решить уравнение пж

Математика
Помогите решить уравнение пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2х - 59 = 45 2х = 45+59 2х = 104 х = 104:2 х =52 вот так
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