Полезные ископаемые мордовии

Окружающий мир
Полезные ископаемые мордовии
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Гость:
Глина песок строительный камень(щебень)  мел минеральные краски  торф 
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