Полнночь. отключили электричество. в вашем комоде лежат двадцать два зелёных носка и тридцать пять фиолетовых. сколько носков нужно взять, чтобы с гарантией получить совподающую пару
Математика
Полнночь. отключили электричество. в вашем комоде лежат двадцать два зелёных носка и тридцать пять фиолетовых. сколько носков нужно взять, чтобы с гарантией получить совподающую пару
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 зеленых З 35 фиолетовых Ф 3 носка нужно взять для пары З, потом З или Ф ЗЗ - уже пара ЗФ, потом З или Ф ЗФЗ или ЗФФ тоже есть пара
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