Полный бочонок с медом весит 34 кг, а такой же бачонок, заполненый на половину весит 18 кг. Сколько весит пустой бочонок?

Математика

Полный бочонок с медом весит 34 кг, а такой же бачонок, заполненый на половину весит 18 кг. Сколько весит пустой бочонок?

Автор: Гость