Полный бочонок с медом весит 34 кг, а такой же бачонок, заполненый на половину весит 18 кг. Сколько весит пустой бочонок?

Математика
Полный бочонок с медом весит 34 кг, а такой же бачонок, заполненый на половину весит 18 кг. Сколько весит пустой бочонок?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть вес меда=М, а вес пустого боченка =Б. Тогда М+Б=34 кг (1) (1/2)М+Б=18 кг. (2). Из (1) вычтем (2): 0,5М=16 кг. Значит М=32 кг, а Б=34-32=2 кг. Ответ: пустой бочонок весит 2 кг.
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