Полный разбор предложения Перед рассветом рысь вышла из мрачного ельника на мохо??ое болото ,поплыла серым облачком меж корявых сосенок. вдруг рядом прокатил колобком заяц . рысь рванулась за ним стремительными прыжками ,но опо...

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Полный разбор предложения Перед рассветом рысь вышла из мрачного ельника на мохо??ое болото ,поплыла серым облачком меж корявых сосенок. вдруг рядом прокатил колобком заяц . рысь рванулась за ним стремительными прыжками ,но опоздала .потом рысь вспрыгнула на ближнюю снеговую Котику потопталась на ней легла и весь день проспала как ленивая домашняя кошка на теплый лежанке

Автор: Гость