Полный синтаксический разбор данного предложения. Ближний лес затихает, и в нём ??оказалися всюду просветы, и красив он в уборе своём, золотистой листвою одетый.

Гость: Гость:

Ближний (определение) лес (подлежащее) затихает сказуемое), и в нём(обстоят-во) показалися (сказуемое) всюду (обст-во) просветы (подлежащее), и красив (сказуемое) он (подлежащее) в уборе (дополнение) своём (определение), золотистой листвою одетый (прич.оборот - определение). (повеств., невоскл., распростр., полное, сложносочиненное, 3 грам. основы двусоставные (лес затихает, показалися просветы,красив он), осложнено причстным оборотом)