Получили 5,6 водорода ( при н. у .) . Число молекул разложившейся воды...?
Химия
Получили 5,6 водорода ( при н. у .) . Число молекул разложившейся воды...?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Н₂О = О₂ + 2Н₂ Молярный объём равен 22,4 литра. Количество вещества водорода равно 5,6/22,4 = 0,25 моль. Количество вещества распавшейся воды такое же. то есть 0.25 моль. 1 моль воды содержит число Авогадро = 6,02х10²³ молекул. 0,24 моль содержит (6,02/4)х10²³ = 1,505х10²³ молекул.
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