Помогите решить уравнение: 95\9-х=2.2\9-5\9
Математика
Помогите решить уравнение: 95\9-х=2.2\9-5\9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
95 / 9 - х = 2.2 / 9 - 5 / 9 все числа направо и меняем знаки чтобы х был положительным х = 95/9 - 2,2/9 + 5/9 все это умножаем на 9 9х = 95 - 2,2 + 5 9х = 97,8 и делим на 9 х = 97,8 / 9 = 90/9 + 7,8/9=10+7,8/9 = 10,8(6) и ничего красивого не получается, или уравнение записано неверно, или вы начали проходить периоды.
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