Получится ли это как то сложить? 1/2 корень из х + 2/ 3 кубический корень из х^2+ 1/2 корень из 2

Алгебра
Получится ли это как то сложить? 1/2 корень из х + 2/ 3 кубический корень из х^2+ 1/2 корень из 2
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Я думаю что нет! Может у кого нибудь другого другой ответ...
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