Народ! Спасите! Значение фразеологизмов в рыбьем супе, на рыбьем меху
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Народ! Спасите! Значение фразеологизмов в рыбьем супе, на рыбьем меху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На рыбьем меху — означает вообще без меха, т.к. у рыб меха нет. Т.е. холодная вещь, которая не согревает. Например, пальто на рыбьем меху. В рыбьем супе — это не фразеологизм.
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