1. clock (ключевая буква k) 2. window (ключевая буква i) 3. table (ключевая буква t) 4. chess (ключевая буква c) 5. house (ключевая буква h) 6. bedrooms (ключевая буква e) 7. pantry (ключевая буква n) ключевое слово kitchen
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1. clock (ключевая буква k) 2. window (ключевая буква i) 3. table (ключевая буква t) 4. chess (ключевая буква c) 5. house (ключевая буква h) 6. bedrooms (ключевая буква e) 7. pantry (ключевая буква n) ключевое слово kitchen
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