Какие художественные средства употребляет крылов в басне осел и соловей

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Вольный ямб расширил жанровые границ басни. Пения соловья дано языком, свойственным идиллии. Крылов в качестве персонажей выбрал Осла и Соловья. Осел-традиционно связывается с глупостью и упрямством. Соловей-с поэтическим и певческим талантом. «Послушай-ка, дружище! -уничижительная окраска Защелкал, засвистал, тянул, переливался-звуковые повторы Свирелью отдавался, мелкой дробью рассыпался-сравнение Затихли ветерки, замолкли птичек хоры, прилегли стада-синонимы «Изрядно» , говорит: «сказать неложно, тебя без скуки слушать можно-оценочная лексика