Де найбільша потужність земної кори

География
Де найбільша потужність земної кори
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потужність земної кори в різних частинах земної кулі не залишається постійною. Найбільшої потужності кора досягає на континентах.
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