Написать конспект биографии Вальтера Скотта
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Написать конспект биографии Вальтера Скотта
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Сэр Вальтер Скотт – выдающийся поэт и писатель шотландского происхождения, признанный мастер исторического романа. Родился 15 августа1771 года в Эдинбурге в семье богатого юриста. С детства писатель страдал параличом, в результате которого на всю жизнь остался хромым. Его часто возили на лечение в курортные места. Вернувшись в Эдинбург, он был отдан на обучение в школу, а в 1785 году поступил в городской колледж. Там он выделялся среди сверстников как отличный рассказчик и пользовался популярностью. Во время обучения много читал античных писателей, традиционные баллады о Шотландии, а также романы и поэзию. Увлекшись творчеством немецких писателей, с товарищами организовал поэтический кружок. В 21 год он успешно сдал экзамен в университете Эдинбурга и получил звание адвоката. После этого он активно занимался юридической практикой и много путешествовал по стране. Попутно он собирал народные сказания и легенды о героях страны. В 1791 году он впервые влюбился, однако Вильямина Белшес предпочла ему другого. Это стало сильнейшим ударом для молодого Вальтера, и он не раз использовал образ девушки в своих произведениях. Женился В. Скотт в 1797 году на Шарлотте Карпентер. Творчество Скотта условно подразделяется на две группы: романы, посвященные недавнему прошлому Шотландии и романы, посвященные прошлому Англии, а также континентальных стран в средние века. Первое серьезное произведение поэта появилось в 1800 году. Это была романтичная баллада «Иванов вечер». События шотландской истории наиболее четко запечатлены в таких романах как «Гай Мэннеринг», «Роб Рой» и т.д. Отходя от Шотландии, писатель изобразил исторические события Англии и соседствующих стран в романах «Айвенго», «Вудсток». В 1830 году писатель перенес апоплексический удар, а затем еще два удара. Сэр В. Скотт умер 21 сентября 1832 году от инфаркта.
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