Морфемный разбор слова написал прибрежный побежишь недоверчивая позвонила преподнесла подъезд подорожник

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Морфемный разбор слова написал прибрежный побежишь недоверчивая позвонила преподнесла подъезд подорожник
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 На - прист., пис- корень, а, л - суффиксы, окончание нулевое, основа - написа.  При - прист., бреж - корень, н - суф., ый - окончание, основа - прибрежн.  Пре, под - приставки, нес- корень,л - суф.,а - окончание, преподнес- основа, под-приставка, езд- корень, окончание - нулевое, основа - подъезд,  По- прист., дорож- корень, ник - суффикс, окончание нулевое, основа - подорожник.
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