Морфемный разбор слова написал прибрежный побежишь недоверчивая позвонила преподнесла подъезд подорожник

Гость: Гость:

На - прист., пис- корень, а, л - суффиксы, окончание нулевое, основа - написа. При - прист., бреж - корень, н - суф., ый - окончание, основа - прибрежн. Пре, под - приставки, нес- корень,л - суф.,а - окончание, преподнес- основа, под-приставка, езд- корень, окончание - нулевое, основа - подъезд, По- прист., дорож- корень, ник - суффикс, окончание нулевое, основа - подорожник.