Вычислите удобным способом:(237+118)-37,637-(337+256)
Математика
Вычислите удобным способом:(237+118)-37,637-(337+256)
Ответ(ы) на вопрос:
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355-37,637-593=-275,637
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