Известно что деталь для изготовления салфетки имеет длину 30 см. и ширину 13 см., ско??ько таких деталей можно изготовить из отрезка ткани длиной 1 метр и шириной 1,3 метра

Математика

Известно что деталь для изготовления салфетки имеет длину 30 см. и ширину 13 см., ско??ько таких деталей можно изготовить из отрезка ткани длиной 1 метр и шириной 1,3 метра

Автор: Гость