Известно что деталь для изготовления салфетки имеет длину 30 см. и ширину 13 см., ско??ько таких деталей можно изготовить из отрезка ткани длиной 1 метр и шириной 1,3 метра

Математика
Известно что деталь для изготовления салфетки имеет длину 30 см. и ширину 13 см., ско??ько таких деталей можно изготовить из отрезка ткани длиной 1 метр и шириной 1,3 метра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*13=390 1*1.3=1.3 390/1.3=300 ответ: 300 деталей можно изготовить из ткани 1 метр и шириной 1.3 метра
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