Известно что деталь для изготовления салфетки имеет длину 30 см. и ширину 13 см., ско??ько таких деталей можно изготовить из отрезка ткани длиной 1 метр и шириной 1,3 метра
Математика
Известно что деталь для изготовления салфетки имеет длину 30 см. и ширину 13 см., ско??ько таких деталей можно изготовить из отрезка ткани длиной 1 метр и шириной 1,3 метра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30*13=390 1*1.3=1.3 390/1.3=300 ответ: 300 деталей можно изготовить из ткани 1 метр и шириной 1.3 метра
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Впишите в таблицу время прибытия поезда при опоздании на указанное время По расписанию 10ч 5 мин 9ч 25 мин 21ч 10мин 22ч 45 мин опоздание на 15...
Математика