У дощового червяка газообмін відбувається через ?
Биология
У дощового червяка газообмін відбувається через ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У дождевого червя газообмен происходит путем диффузии газов через всю поверхность тела
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