Рассчитайте,какой средней скоростью мы вместе землей движемся вокруг Солнца если ее протяженность земной орбиты составляет 930 миллионов километров
География
Рассчитайте,какой средней скоростью мы вместе землей движемся вокруг Солнца если ее протяженность земной орбиты составляет 930 миллионов километров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3600м/с По-моему это так
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