Рассчитайте,какой средней скоростью мы вместе землей движемся вокруг Солнца если ее протяженность земной орбиты составляет 930 миллионов километров

География
Рассчитайте,какой средней скоростью мы вместе землей движемся вокруг Солнца если ее протяженность земной орбиты составляет 930 миллионов километров
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Гость:
3600м/с По-моему это так
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