Рассчитайте,какой средней скоростью мы вместе землей движемся вокруг Солнца если ее протяженность земной орбиты составляет 930 миллионов километров

География

Рассчитайте,какой средней скоростью мы вместе землей движемся вокруг Солнца если ее протяженность земной орбиты составляет 930 миллионов километров

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