В каких словосочеаниях выделено слова употребление в переносном значений?

Русский язык
В каких словосочеаниях выделено слова употребление в переносном значений?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ветерок уснул в лесах 2. Звезды плыли в небесах
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