Пушкин определил жанр произведения как повесть. Можем ли мы, обсуждая это произве??ение, употреблять термин рассказ?

Литература
Пушкин определил жанр произведения как повесть. Можем ли мы, обсуждая это произве??ение, употреблять термин рассказ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,можна  употреблять термин рассказ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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