Пушкин определил жанр произведения как повесть. Можем ли мы, обсуждая это произве??ение, употреблять термин рассказ?
Литература
Пушкин определил жанр произведения как повесть. Можем ли мы, обсуждая это произве??ение, употреблять термин рассказ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да,можна употреблять термин рассказ
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