Укажите слово, от основы которого нельзя образовать новое слово при помощи суффикса – к: картина, Книга, голова, кофта.

Русский язык

Укажите слово, от основы которого нельзя образовать новое слово при помощи суффикса – к: картина, Книга, голова, кофта.

Автор: Гость