Укажите слово, от основы которого нельзя образовать новое слово при помощи суффикса – к: картина, Книга, голова, кофта.

Русский язык
Укажите слово, от основы которого нельзя образовать новое слово при помощи суффикса – к: картина, Книга, голова, кофта.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Картина - картинка, суффикс к книга - книжка, суффикс к голова - головка,суффикс к кофта - кофточка, суффикс очк, значит верный ответ - кофта
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