В теченье четверти ученица получила отметки по алгебре:2,2,2,3,3,4,4,4,4,5 Какую статист??ческую характеристику ученица предпочла бы при выставлении четвертной оцеки: А)среднее арифметическое б) мода в) размах Помогите сроч...

Алгебра
В теченье четверти ученица получила отметки по алгебре:2,2,2,3,3,4,4,4,4,5 Какую статист??ческую характеристику ученица предпочла бы при выставлении четвертной оцеки: А)среднее арифметическое б) мода в) размах Помогите срочно. Буду вам рад!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Б)мода (4 встречается 4 раза, значит оценка за четверть  - 4)
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