В теченье четверти ученица получила отметки по алгебре:2,2,2,3,3,4,4,4,4,5 Какую статист??ческую характеристику ученица предпочла бы при выставлении четвертной оцеки: А)среднее арифметическое б) мода в) размах Помогите сроч...

Алгебра

В теченье четверти ученица получила отметки по алгебре:2,2,2,3,3,4,4,4,4,5 Какую статист??ческую характеристику ученица предпочла бы при выставлении четвертной оцеки: А)среднее арифметическое б) мода в) размах Помогите срочно. Буду вам рад!!!!!

Автор: Гость