Pat (to live) in London before he (to move) to Rome (Past Perfect или Past Simple

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Pat (to live) in London before he (to move) to Rome (Past Perfect или Past Simple
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Pat had lived in London before he moved to Rome.
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