Помогите! нужно сочинение рассуждение по песне М.Ю Лермонтова "Песня про царя Ивана Васильевича молодого опричника и удалого купца Калашникова". 7класс

Гость: Гость:

Я тебе в сокращении расскажу там есть опричник по имени кирибеивич который влюбился в замужнию женщину. а она его кирибеивича не любила она боялась мужа.кирибеивич хочет на битву Степана парамановича это ее муж. потом он умирает