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Dear Giovanna my best friends are
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Dear Giovanna my best friends are
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Гость:
Дорогая гиванна мой лучший друг
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