Dear Giovanna my best friends are

Английский язык
Dear Giovanna my best friends are
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорогая гиванна мой лучший друг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Географический координаты города Сантьяго широта и долгота города Бамако широта и долгота. Срочно
Ответить
Қазақ тiлi
Пожалуйста, помогите перевести текст с русского на казахский язык.
Ответить
Окружающий мир
О каком дереве говорят высокий стройный
Ответить
Английский язык
Pat (to live) in London before he (to move) to Rome (Past Perfect или Past Simple
Ответить
Литература
Помогите! нужно сочинение рассуждение по песне М.Ю Лермонтова "Песня про царя Ивана Васильевича молодого опричника и удалого купца Калашникова". ...
Ответить