О каком дереве говорят высокий стройный

Окружающий мир
О каком дереве говорят высокий стройный
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть сосна? Или берёза?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Pat (to live) in London before he (to move) to Rome (Past Perfect или Past Simple
Ответить
Литература
Помогите! нужно сочинение рассуждение по песне М.Ю Лермонтова "Песня про царя Ивана Васильевича молодого опричника и удалого купца Калашникова". ...
Ответить
Математика
На школьной площадке играло в волейбол 11 мальчиков и несколько девочек. В каждой из двух команд было по 9 игроков. Сколько девочек играло в волейбол?
Ответить
Математика
Есть четыре карточки с надписями: «больше 50», «четное», «делится на 5» и «простое». На другой стороне карточек написаны числа 2, 21, 10 и 100. Для...
Ответить
Английский язык
Speed переводите срочно
Ответить