О каком дереве говорят высокий стройный
Окружающий мир
О каком дереве говорят высокий стройный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть сосна? Или берёза?
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