Помогите пожалуйста придумать и составить диалог на школьную тему , разговор друзей. Пожалуйста!

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Помогите пожалуйста придумать и составить диалог на школьную тему , разговор друзей. Пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-Привет -Привет. -Как дела? -Хорошо. Слушай у меня тут есть идея сделать сюрприз для учителей в виде спектакля. Как тебе эта идея? -Неплохо. Вот только где мы возьмем людей? -Хм. Давай пройдемся по классам и спросим, кто за того и возьмем. Главное чтоб никто не проболтался. Насчет сценария поговорим потом.  -Хорошо.Ладно скоро увидимся.Пока. -Пока. 
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