Три загадки про осень срочно
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Три загадки про осень срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром мы во двор идём - Листья сыплются дождём, Под ногами шелестят И летят, летят, летят... (осень) Несу я урожаи, Поля вновь засеваю, Птиц к югу отправляю, Деревья раздеваю, Но не касаюсь сосен и елочек. Я - ...(осень) Рыжий Егорка Упал на озерко, Сам не утонул И воды не всколыхнул. (осенний лист)
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