Три загадки про осень срочно

Гость: Гость:

Утром мы во двор идём - Листья сыплются дождём, Под ногами шелестят И летят, летят, летят... (осень) Несу я урожаи, Поля вновь засеваю, Птиц к югу отправляю, Деревья раздеваю, Но не касаюсь сосен и елочек. Я - ...(осень) Рыжий Егорка Упал на озерко, Сам не утонул И воды не всколыхнул. (осенний лист)