1) 4570852+64208 = 4635060 2) 6353054-7385536 = -1032482 3) 24042*27 = 649134 4) 2835:27 = 105

Математика
1) 4570852+64208 = 4635060 2) 6353054-7385536 = -1032482 3) 24042*27 = 649134 4) 2835:27 = 105
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